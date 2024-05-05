"الجطيلي" يوضح الطريقة الصحيحة لطلب عملية فصل توأم سيامي بالسعودية

وعند وجود توأم لديه التصاق ويرغب في العلاج بالسعودية أوضح أنه يتم التواصل مع الوالدين، وبعد ذلك يقوم فريق متخصص من البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة بالتواصل مع الفريق الطبي الذي يشرف على الحالة في الخارج، ويطلب منهم كل ما يتعلق بالحالة من فحوصات وأشعات ووثائق ومعلومات. وبعدها يقوم الفريق الطبي بالبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية بعقد اجتماع، وتحرير المعلومات، وبحث إمكانية فصل التوأم، ثم يرفع رئيس البرنامج إلى المقام السامي الكريم طلب الموافقة.