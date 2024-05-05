"الجطيلي" يوضح الطريقة الصحيحة لطلب عملية فصل توأم سيامي بالسعودية

أوضح متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، الطريقة الصحيحة لطلب عملية فصل توأم سيامي في السعودية.
وفي التفاصيل، قال "الجطيلي" في مداخلة مع قناة الإخبارية: "إن التوأم الفلبيني هو الثاني الذي تستضيفه السعودية؛ إذ كان التوأم الأول قبل بضع سنين، وتمت عملية الفصل بنجاح. وعادة ما يتم تلقي الطلب عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة، أو من خلال سفارة خادم الحرمين الشريفين بالفلبين".
وعند وجود توأم لديه التصاق ويرغب في العلاج بالسعودية أوضح أنه يتم التواصل مع الوالدين، وبعد ذلك يقوم فريق متخصص من البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة بالتواصل مع الفريق الطبي الذي يشرف على الحالة في الخارج، ويطلب منهم كل ما يتعلق بالحالة من فحوصات وأشعات ووثائق ومعلومات. وبعدها يقوم الفريق الطبي بالبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية بعقد اجتماع، وتحرير المعلومات، وبحث إمكانية فصل التوأم، ثم يرفع رئيس البرنامج إلى المقام السامي الكريم طلب الموافقة.
ونوه بأن المقام السامي يدعم البرنامج دعمًا غير متناهٍ.
وأضاف: بعدها يتم التنسيق من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وتأمين ما يلزم للوالدين والتوأم فيما يتعلق بإقامتهم بالسعودية.
وتعمل السعودية على الرعاية الكاملة، ليس فقط للتوأم السيامي طبيًّا، ولكن يشمل ذلك رعاية الوالدين وأقاربهما، وتقديم ما يلزمهم من رعاية خلال وجودهم بالسعودية.