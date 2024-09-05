إنجاز جديد لـ"تعليم ينبع".. المركز الأول لـ"ثانوية" أبي طلحة الأنصاري في تحدي القراءة

ويهدف تحدّي القراءة العربي الذي تنظمه مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولًا إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.