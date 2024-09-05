إنجاز جديد لـ"تعليم ينبع".. المركز الأول لـ"ثانوية" أبي طلحة الأنصاري في تحدي القراءة

حصدت ثانويةُ أبي طلحة الأنصاري بمحافظة ينبع، المركزَ الأول على مستوى المملكة في مشروع تحدي القراءة العربي فئة "المدرسة المتميزة" بالدورة الثامنة للعام 2024م، في الحفل الختامي الذي أقيم بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.
وقدّم مديرُ تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، تهنئتَه وشكره إلى جميع أعضاء فريق العمل المميز بالإدارة والمدرسة، على الجهود المميزة والمبدعة التي حققت هذا الإنجاز، وتكلّلت بالحصول على ثمرة التميز من وزارة التعليم.
وأكد "العطوي" أن فوز المدرسة بالجائزة من بين المدارس المشاركة في تحدي القراءة العربي "دليل على القدرات الكامنة التي جعلت المدرسة هي الممثل الوحيد للمملكة في التصفيات النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويهدف تحدّي القراءة العربي الذي تنظمه مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولًا إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.