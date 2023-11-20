دليل خدمات ومسلسل كرتوني وقصص.. حملة توعوية لـ"المودة" تزامن يوم الطفل العالمي

أطلقت جمعية المودة حملة توعوية تحت شعار "الطفولة حق" بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2023، والتي تتضمن دليل خدمات تنمية الطفولة بالمودة، كما أطلقت مسلسل "عائلة مودة" الكرتوني على منصة شاهد MBC والذي يحوي 14 حلقة تعزز القيم الأسرية والاجتماعية لشريحة الأطفال من عمر 6 - 9 سنوات.
ونظمت الجمعية أمسية بعنوان مهارات وفن التعامل مع الأطفال، كذلك تم إطلاق مجموعة من القصص التوعوية للأطفال ومعارض توعوية في المركز الرئيسي للجمعية وفروعها بمحافظة جدة ومكة والطائف والباحة وعسير ونجران وبيشة وجازان، وفي مستشفى القاعدة البحرية بجدة ومستشفى الولادة بالعزيزية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية خدمت منذ عام 2020 وحتى تاريخه 30,942 طفلاً بشكل مباشر منهم 25.8% هذا العام عبر خدمات رعاية الطفولة والحماية من العنف والتدريب والإرشاد والتوعية.
وأكد "السمنودي" أن "المودة" تهدف للوصول إلى طفل آمن ومستقر نفسياً واجتماعياً عبر سلامة وحماية الطفل وبناء قدراته من خلال مجموعة من المبادرات؛ ومنها مركز الطفل المبتكر والذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوفير الدعم الأسري لهم ومعالجة الاضطرابات السلوكية والنمائية، ومركز الحماية الأسرية الذي يهدف إلى حماية الطفل من العنف والمساهمة في التعافي عبر برنامج تعافي الأطفال المعنَّفين.
وأضاف: ستهتم "المودة" بتوفير بيئة بديلة وآمنة وسليمة لتبادل الزيارات والتهيئة والتدرج النفسي لأطفال الأسر المنفصلة، وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات الوالدين في التربية وحماية الأبناء من التحرش وتعزيز القيم الأسرية لشريحة الأطفال والسلامة الرقمية للطفل.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالطفل، وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعمل بها ونشرها، كما وضعت نظام حماية الطفل من الإيذاء في عام 2016م.
وتضمنت رؤية المملكة 2030م استراتيجية وطنية لرعاية الطفولة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة بين الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.
ويمكن الاستفادة من البرامج التدريبية للطفولة عبر منصة العائلة: www.almawaddah.org.sa أو الاستفادة من الخدمات الاستشارية التربوية المجانية عبر الهاتف رقم 920001421 أو الحجز عبر الرابط: www.almawaddah.org.sa.