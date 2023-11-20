دليل خدمات ومسلسل كرتوني وقصص.. حملة توعوية لـ"المودة" تزامن يوم الطفل العالمي

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالطفل، وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعمل بها ونشرها، كما وضعت نظام حماية الطفل من الإيذاء في عام 2016م.



