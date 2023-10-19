برعاية وزير الموارد.. بنك التنمية الاجتماعية ينظّم ملتقى "إمبريتك" الدولي في الرياض

ومن أبرز الأنشطة التي سيتضمنها الملتقى: استعراض المشاريع المميزة من خريجي "إمبريتك" محليًّا ودوليًّا، والتي ستشمل دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاعين التقني واللوجستي، وبوصلة دلني للأعمال السحابية "cloud business"، ومنطقة الاستشارات المتخصصة لرواد الأعمال مع مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء والمستشارين، وعدّة جلسات حوارية تضم ممثلين من جهات حكومية ودولية، بالإضافة إلى تكريم شركاء الملتقى.