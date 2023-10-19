برعاية وزير الموارد.. بنك التنمية الاجتماعية ينظّم ملتقى "إمبريتك" الدولي في الرياض

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يستضيف بنك التنمية الاجتماعية ملتقى "إمبريتك" في الرياض بفندق جي دبليو ماريوت - الرياض خلال 21-22 أكتوبر 2023، والذي سيقام بالتوازي مع اجتماع مدراء الفروع لـ"إمبريتك" حول العالم لأول مرة خارج مدينة جنيف؛ لاستعراض التجارب الرائدة، وقصص النجاح داخل المملكة والدول الأخرى.
يأتي ذلك بمشاركة من كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين ورواد الأعمال محليًّا وعالميًّا، وبرعاية كلٍّ من البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي.
ويعدُّ ملتقى "إمبريتك" مكانًا لبناء قدرات رياديي الأعمال، وهو ملتقى تابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وتتضمّن فعالياته إطلاق المبادرات الجديدة ومناقشة التوجهات الخاصة بالخدمات التقنية واللوجستية الداعمة والممكنات الحكومية والدولية لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر، كما سيعلن بنك التنمية الاجتماعية عن مبادرتين جديدتين في القطاعات التقنية الناشئة الوطنية، والخدمات اللوجستية.
ومن أبرز الأنشطة التي سيتضمنها الملتقى: استعراض المشاريع المميزة من خريجي "إمبريتك" محليًّا ودوليًّا، والتي ستشمل دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاعين التقني واللوجستي، وبوصلة دلني للأعمال السحابية "cloud business"، ومنطقة الاستشارات المتخصصة لرواد الأعمال مع مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء والمستشارين، وعدّة جلسات حوارية تضم ممثلين من جهات حكومية ودولية، بالإضافة إلى تكريم شركاء الملتقى.
وتأتي استضافة البنك للملتقى في إطار التقارب والشراكة الدولية مع "الأونكتاد"، لتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية الشخصية، ودعم المنشآت من أجل تنمية القدرات المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة الحياة للمجتمع.
وتأسّس برنامج "إمبريتك" مطلع عام 1988، وأصبح له تأثير إيجابي في الكفاءة والاستدامة وتوليد الإيرادات لأعمال المشاركين بالبرنامج؛ حيث بلغ عدد خريجي برنامج "إمبريتك" حول العالم "422" ألف خريج، ومنذ عام 2013 أصبح بنك التنمية الاجتماعية ممثل المملكة العربية السعودية لـ"إمبريتك".