"منتدى العاملين مع الشباب" يثري ثقافة الحوار ويطلق 5 مبادرات وهذه أهم أهدافه

وعن النسخة القادمة للمنتدى، أكد الراجحي أن النسخة الثالثة للمنتدى، ستشهد مشاركة فاعلة للشباب، الذين سوف يستفيدون من فعالياته، نسبة لاحتوائه على أنشطة ذات فائدة كبيرة، تتمثل في جلسات حوارية ومناقشات، بالإضافة إلى محاضرات علمية ، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وذلك من أجل تحقيق تنمية شبابية شاملة، تفيد كل شرائح المجتمع السعودي، موضحًا أن المنتدى سيشهد على هامش اعماله إطلاق 5 مبادرات تهم العاملين مع الشباب.