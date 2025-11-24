"الصندوق العقاري" يودع مليارًا و58 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر نوفمبر

وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر نوفمبر خصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030, مشيرًا إلى أن إجمالي ما أُودِع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من يناير لهذا العام 2025م حتى شهر نوفمبر الحالي بلغ نحو 11,4 مليار ريال.