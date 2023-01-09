لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار.. المملكة وأنغولا توقّعان مذكرة تفاهم

وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية: الاقتصاد الأنغولي يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية والتجارية في العديد من القطاعات، لا سيما الزراعة والصناعات التحويلية والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية.