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نائبُ أمير مكة المكرمة يترأس اجتماعَ "تنفيذية لجنة الحج المركزية" ويناقش جاهزية مرافق المشاعر
اللجنةُ ناقشت سيرَ أعمال المشروعات المستهدف الانتهاء من تنفيذها وراجعت خططَ عدد من الجهات
ترأّس نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقرّ الإمارة بجدة، اليوم الأحد؛ اجتماعَ اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.
وناقشت اللجنةُ سيرَ الأعمال في المشروعات المستهدف الانتهاء من تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج العام 1445هـ.
كما راجعت اللجنةُ خططَ عدد من الجهات المعنية بتقديم الخدمات، بدءًا من مرحلة استقبال الحجاج وإقامتهم في مكة المكرمة وأدائهم للمناسك.
وتخلّل الاجتماعَ استعراضُ جاهزية كل ساحات ومرافق المسجد الحرام ومحطات النقل، ومناقشة مستوى جاهزية المرافق بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن؛ ليؤدّوا شعائرهم في يسر وطمأنينة.