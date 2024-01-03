جوائز وتقدّم في المؤشرات وأرقام عالمية غير مسبوقة.. منظومة الطيران تسجل إنجازات عدة

ومن ضمن المنجزات العالمية أيضًا، حصد المملكة للجوائز العالمية، كحصول "الملاحة الجوية" على شهادة أفضل صاحب عمل لعام 2023م من مؤسسة صاحب العمل الأعلى Top Employer العالمية، وتتويج "الخدمات الأرضية" بجائزتين عالميتين كأفضل شركة مقدمة لخدمات مناولة الأمتعة بدول الخليج وأفضل شركة مشغلة لخدمات الأسطول في المملكة من منظمة جوائز التمويل الدولية International Finance Awards، علاوة على ذلك تقدمت "الخطوط السعودية" 11 مركزًا عالميًا في تصنيف "سكاي تراكس" بحصولها على المركز 23 في ترتيب أفضل شركات الطيران عالميًا لعام 2023م، من واقع التصويت الذي شارك فيه ملايين المسافرين حول العالم، وتتويج "طيران ناس" رابعًا كأفضل طيران اقتصادي في العالم والأول في الشرق الأوسط لعام 2023 للمرة السادسة على التوالي، على هامش معرض باريس الجوي 2023 في نسخته 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية.