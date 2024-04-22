لتنفيذ الخدمات المرورية إلكترونيًا.. "علم" تقدم خدمة التسجيل الذاتي في "تم"

أعلنت شركة "علم"، اليوم الاثنين، تقديم خدمة التسجيل الذاتي في بوابة "تم"؛ لتمكين المنشآت من إدارة أسطول مركباتها وتنفيذ الخدمات المرورية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة للمرور.
وتُتيح هذه الخدمة مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة؛ لتوفّر على المنشآت الجهد والوقت، وتُمكّنها من الوصول السريع والمباشر لمعلومات المركبات، ومن تنفيذ إجراءاتها المرورية بشكل ذاتي وآمن بكل سهولة ودقة.
وتعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز التحول الرقمي لقطاع النقل والمركبات في المملكة، وتعكس التزام علم بتقديم حلول إلكترونية تلبي احتياجات المنشآت بشكل فعّال ومستدام.