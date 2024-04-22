لتنفيذ الخدمات المرورية إلكترونيًا.. "علم" تقدم خدمة التسجيل الذاتي في "تم"

أعلنت شركة "علم"، اليوم الاثنين، تقديم خدمة التسجيل الذاتي في بوابة "تم"؛ لتمكين المنشآت من إدارة أسطول مركباتها وتنفيذ الخدمات المرورية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة للمرور.