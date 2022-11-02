دراسة: 60% من إجمالي الجلطات الوريدية تحدث للمرضى المنومين

من جانبها أوضحت استشاري صيدلي إكلينيكي لأمراض الباطنة في "تجمع الرياض الصحي الثاني" الدكتورة ليلى العنزي؛ أن الجيل الجديد من مميعات الدم له ميزات عديدة عن الوارفرين من ضمنها لا تحتاج تحاليل مخبرية متكررة لقياس مستوى السيولة INR في الدم لضبط الجرعة المناسبة، كما هو الحال مع الوارفرين، وكذلك بجرعة ثابتة لكل المرضى، بينما الجرعة متغيرة مع الوارفرين حسب استجابة المريض للعلاج وعوامل وراثية لعمليات الأيض وتكسير الوارفرين في الكبد.