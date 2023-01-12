العثور على "مفقود مكة".. "مصعب" كان قد تغيب عن ذويه منذ الاثنين الماضي

وكانت أسرة الشاب مصعب الذي يدرس في المرحلة الجامعية قد ناشدت عبر "سبق" المساعدة في البحث عنه، بعد أن خرج من منزله بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، ويستقل سيارة وأغلق جواله، قبل أن تعلن أسرته صباح اليوم العثور على ابنهم وهو بصحة وعافية في محافظة القنفذة.