العثور على "مفقود مكة".. "مصعب" كان قد تغيب عن ذويه منذ الاثنين الماضي

أعلنت أسرة الشاب مصعب محمد جمعة، الذي تغيب عن منزله بمكة المكرمة من يوم الاثنين الماضي، العثور عليه وهو بصحة جيدة في محافظة القنفذة.
وتفصيلًا، كشف والده أنه تم العثور على مفقودهم صباح اليوم الخميس عند الساعة العاشرة صباحًا، في محافظة القنفذة ووصل لذويه.
وكانت أسرة الشاب مصعب الذي يدرس في المرحلة الجامعية قد ناشدت عبر "سبق" المساعدة في البحث عنه، بعد أن خرج من منزله بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، ويستقل سيارة وأغلق جواله، قبل أن تعلن أسرته صباح اليوم العثور على ابنهم وهو بصحة وعافية في محافظة القنفذة.