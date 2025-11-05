"البنيان" يطلق الدورة الثانية لمنصة "قبول" .. نسخة مطوّرة تتيح للطالب استكشاف الخيارات الأكاديمية والمقارنة بين البرامج

وتتيح النسخة المطوّرة من المنصة للطالب استكشاف الخيارات الأكاديمية، والمقارنة بين البرامج والتخصّصات، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، إلى جانب إشعارات فورية بالمواعيد والنتائج؛ مما يرفع كفاءة عمليات القبول على المستوى الوطني، ويسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.