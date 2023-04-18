"أودين": السعوديون في صدارة ضيوف البحرين وإجازة الفطر تشهد زيادة كبيرة

وفي هذا السياق، كشف ماركو دين أودين المدير العام لمنتجع جميرا خليج البحرين عن تطور قطاع الضيافة في البحرين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وخصوصًا في منطقة خليج البحرين، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية البحرينية لضمان استيعاب الزيادة في أعداد الزوار المتوافدين على المملكة في المستقبل.