"أودين": السعوديون في صدارة ضيوف البحرين وإجازة الفطر تشهد زيادة كبيرة

تعد مملكة البحرين إحدى أهم الوجهات السياحية الخارجية للسعوديين وخصوصًا في الإجازات القصيرة وتحديدًا في إجازة عيد الفطر المبارك.. تشير التوقعات إلى أن مملكة البحرين ستشهد قدوم عدد كبير من السعوديين والمقيمين في المملكة عبر جسر الملك فهد بدءًا من الجمعة المقبل وهو بدء أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا.
وفي هذا السياق، كشف ماركو دين أودين المدير العام لمنتجع جميرا خليج البحرين عن تطور قطاع الضيافة في البحرين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وخصوصًا في منطقة خليج البحرين، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية البحرينية لضمان استيعاب الزيادة في أعداد الزوار المتوافدين على المملكة في المستقبل.
وأضاف "أودين" أن السعوديين يعرفون البحرين جيدًا، ويضعونها في مقدمة وجهاتهم عندما يفكرون بالسفر خارجًا ويلقون فيها كل حفاوة وترحيب وتمنحهم تجربة سياحية لا تُنسى.
ومؤشرات السياحة في البحرين في الربع الثالث من 2021 قد تجاوزت مستويات عام 2019، أي تجاوز عدد السعوديين 9 ملايين زيارة وبالنسبة لعام 2022 ومع تقديرات عام 2021 فإن عدد زيارات السعوديين إلى البحرين في النصف الأول من عام 2022 تقارب من 3 ملايين زيارة.
ولفت أودين إلى أن منتجع جميرا خليج البحرين بفضل موقعه الاستراتيجي كأحد الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم ودائمًا ما يتطلع الزوار إلى تجارب تغمرهم بأجواء فاخرة، خصوصًا عند الإقامة في أحد الفنادق التي تهيئ أجواءً من الرفاهية المطلقة ليشعر الضيوف بتجربة مثيرة.
وأوضح "أودين" يتصدرون المشهد السياحي في البحرين مع تأكيد الإحصائيات الحكومية لارتفاع عدد السياح الذين استقطبتهم البحرين في 2022 إلى 9.9 ملايين سائح من مختلف الجنسيات، منهم 6.97 ملايين سائح سعودي.