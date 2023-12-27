"جواهر بنت نايف" تدشن قاعة "بسمة حياة" الترفيهية لأطفال السرطان بـ"سعود الطبية"

والتقت الأميرة جواهر بنت نايف عددًا من الأطفال مع أسرهم داخل القاعة وأبدوا شكرهم وتقديرهم لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية على تنفيذ هذه القاعة وتجهيزها بما يتناسب مع طموحاتهم وتلبية رغباتهم؛ مقدّرين للأميرة جواهر بنت نايف هذه الزيارة التي كان لها أطيب الأثر في نفوسهم.