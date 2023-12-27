"جواهر بنت نايف" تدشن قاعة "بسمة حياة" الترفيهية لأطفال السرطان بـ"سعود الطبية"

دشنت الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود، رئيسة المجلس الاستشاري لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، قاعة "بسمة حياة" الترفيهية للأطفال مرضى السرطان في قسم الأورام بمستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية بمنطقة الرياض؛ حيث كان في استقبالها عند وصولها عدد من قيادات المدينة، ومدير البرامج بالمؤسسة صالح الشمراني.
والتقت الأميرة جواهر بنت نايف عددًا من الأطفال مع أسرهم داخل القاعة وأبدوا شكرهم وتقديرهم لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية على تنفيذ هذه القاعة وتجهيزها بما يتناسب مع طموحاتهم وتلبية رغباتهم؛ مقدّرين للأميرة جواهر بنت نايف هذه الزيارة التي كان لها أطيب الأثر في نفوسهم.
بدوره قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد لتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن تدشين قاعة "بسمة حياة" في مدينة الملك سعود الطبية؛ يأتي في إطار اهتمام المؤسسة بتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال المرضى، وتأكيد التزامها بدعمهم، والتخفيف من آلامهم، ورسم الابتسامة على وجوههم.
وأضاف الدكتور "الأنصاري" أن برنامج بسمة حياة هو أحد مبادرات المؤسسة التي تهدف إلى تقديم مبادرات وأنشطة، وتنفيذ فعاليات وبرامج ترفيهية، تسهم في تخفيف آلام الأطفال المرضى وأسرهم.
يُذكر أن برنامج "بسمة حياة" أحد برامج مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، انطلق عام 2017م ضمن مبادرات المؤسسة التي تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية مساندة لمرضى السرطان من الأطفال وأسرهم، ودعم البرامج والأنشطة التوعوية والوقائية، وقام البرنامج بتجهيز القاعات الترفيهية للأطفال المصابين بالأورام بعدد من بالمستشفيات بالدمام والرياض ومصر.