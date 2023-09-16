"آل الشيخ" يعلن موعد إطلاق موسم الرياض بهويته الجديدة

أعلن رئيس مجلس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ موعد إطلاق موسم الرياض الجديد في 28 أكتوبر المقبل بهويته الجديدة، وتجارب ترفيهية عالمية، الذي يقيمه أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم بمشاركة أشهر النجوم.
ويصاحب الموسم إقامة حدث هو أكبر حدث، والأول من نوعه، هو نزال حزام موسم الرياض.
وستقام هذه الفعاليات الكبرى في بوليفارد هولد، ويتسع لأكثر من 40 ألف شخص، وتنضم تجربة عالم باربي إلى منطقة بوليفارد ستي.
ولأول مرة في الشرق الأوسط ستستضيف الرياض قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، كما جرى توسيع منطقة بوليفارد وورلد بنسبة تزيد على 40% بمساحة مليون متر مربع، مع إضافة إلى أربع وجهات جديدة.
وسيجمع كأس موسم الرياض هذه السنة بين ناديَي النصر والهلال ونادٍ عالمي بنظام الدوري، مع إقامة مباريات عالمية خلال الموسم.