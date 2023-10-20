بالفيديو.. باحث متخصص: قواسم مشتركة بين دول الخليج ومنطقة آسيان تشير إلى مستقبل جديد

وأشار إلى أن التعاون يفتح الباب أمام المستثمرين ورجال الأعمال في خطوة تعود بالنفع والفائدة على شعوب دول الخليج وآسيان.. لافتًا إلى أن دول "الخليج" و"آسيان" لديهم قواسم واهتمامات مشتركة للعمل نحو مستقبل جديد، يخدم اقتصادياتها في ظل تحقيق نسب نمو عالية وكبيرة جدًّا مقارنة بكثير من الدول الغربية التي لم تحقق مثل هذه النسب.