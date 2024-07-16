4 آلاف مستفيد من برامج التواصل الحضاري بالشرقية خلال 6 أشهر

وقال مدير فرع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي: إن هذه البرامج تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي يقدّمها المركز من أجل تعزيز التواصل الحضاري وحماية النسيج المجتمعي؛ ما يسهم، بإذن الله، في بناء قاعدة مجتمعية واعية وحصينة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.