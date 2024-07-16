4 آلاف مستفيد من برامج التواصل الحضاري بالشرقية خلال 6 أشهر

اختتم فرع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بالمنطقة الشرقية، 74 برنامجًا خلال النصف الأول من عام 2024م، بمشاركة 4476 مواطنًا ومواطنة، بالتعاون مع ستة شركاء نجاح.
وتنوّعت البرامج للمستفيدين من مختلف شرائح المجتمع، التي قدّمها 39 مدربًا معتمدًا، عبر 165 مشروعًا تطوعيًّا.
ووصل إجمالي المستفيدين من البرامج "3215 مواطنًا و1261 مواطنة"، ونحو 222 أسرة "144 من الآباء و153 من الأمهات" خلال النصف الأول للعام الجاري.
وقال مدير فرع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي: إن هذه البرامج تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي يقدّمها المركز من أجل تعزيز التواصل الحضاري وحماية النسيج المجتمعي؛ ما يسهم، بإذن الله، في بناء قاعدة مجتمعية واعية وحصينة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.
ورفع الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية ولنائبه، على ما يوليانه من حرص ومتابعة لكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز الوعي بالتواصل الحضاري وتقبل الآخر، وخطط وبرامج المركز.
كما قدّم الشكر لجميع الجهات الداعمة والمنفذة لبرامج المركز خلال الفترة؛ وهم: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالشرقية، ومجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية "أبصر"، و"تعليم الشرقية"، و"تعليم الأحساء"، ومركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء.