جهود مكافحة التسول مستمرة.. رصد وضبط عدد من المتسولين بحائل "فيديو"

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة حائل، عن رصد وضبط عدد من المتسولين.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو له على "إكس" إنه تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
وأضاف أنه تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، ومواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة في الأماكن العامة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الإبلاغ عن المتسولين من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.