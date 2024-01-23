"ابن مشيط": "أسفار" تسهم في تكامل المنظومات السياحية بالمدن الواعدة.. وتستثمر في الترفيه والتجزئة

وقال الرئيس التنفيذي "ابن مشيط" في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تصور المشهد الحضري.. دور العقار في إعادة إحياء الوجهات"، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار: إن المملكة تتأهب للتوسعة الكبرى في قطاع الضيافة، من خلال إنشاء 315 ألف وحدة فندقية بحلول عام 2030، حيث ستشكل فئة الفنادق الفاخرة 77% من المشاريع القادمة، مبينًا أنّ السياحة في المملكة تشهد نموًا يصل إلى 58% في أعداد السياح في عام 2023، مما يضع المملكة في المرتبة الثانية عالميًا.