عددهم 153 متسابقًا.. المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يصلون المدينة المنورة

من جهتهم رفع المشاركون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على إتاحة هذه الفرصة وتحقيق زيارتهم لهذه الأماكن الطاهرة، والوقوف على المآثر الإسلامية الخالدة؛ سائلين الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء على عنايتهما ورعايتهما للقرآن الكريم وأهله.