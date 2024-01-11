"إعمار اليمن" يلتقي وفدَ الأمم المتحدة ويستعرض مشاريعَه ومبادراته التنموية

التقى مساعدُ المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، وفدًا من منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك في مقرّ البرنامج بمدينة الرياض.
وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل وأوجه التعاون بين الجانبين، والتأكيد على أهمّية تنسيق الجهود والأعمال التنموية في اليمن، بما ينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للشعب اليمني الشقيق ويحقّق سبل العيش الكريم له، ويحقّق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية بقيادة الحكومة اليمنية.
كما استعرض البرنامجُ مشاريعَه ومبادراته التنموية التي تجاوزت "229" مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية؛ وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ وهي: التعليم، والصحّة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.