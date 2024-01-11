"إعمار اليمن" يلتقي وفدَ الأمم المتحدة ويستعرض مشاريعَه ومبادراته التنموية

كما استعرض البرنامجُ مشاريعَه ومبادراته التنموية التي تجاوزت "229" مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية؛ وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ وهي: التعليم، والصحّة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.