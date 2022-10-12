"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم ناصر الحنيني

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم ناصر بن يحيى بن ناصر الحنيني، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1015188483)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة ضده، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموضح لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى لدى الدائرة الثلاثية الثالثة وذلك في يوم الخميس الموافق 24/ 3/ 1444هـ الساعة العاشرة صباحاً.