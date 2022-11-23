المملكة تترأس اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية

وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماعات تأكيدًا على دورها المحوري إقليميًا ودوليًا في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات، حيث جاءت رئاستها لأعمال الاجتماعات الحالية عقب انتخابها لرئاسة مجلس الإدارة لمرتين متتاليتين، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثته المملكة في النشاطات الإسلامية المتعلقة بأعمال التقييس والمواصفات والجودة.