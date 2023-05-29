إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "Upper Gulf Express" إلى ميناء الملك عبدالعزيز

وتُسهم الخدمة الجديدة التي تنطلق في نهاية شهر مايو 2023، تأكيدًا للمكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، باعتباره الميناء الأساسي الذي تمرّ منه البضائع من جميع أنحاء العالم، إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، وقد أسهم ذلك في تسجيله رقمًا قياسيًّا في مارس 2023م بمناولة 18.553 حاوية نمطية على سفينة واحدة؛ وهو ما يعكس كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجستية للميناء.