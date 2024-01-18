الماتشا لاتيه.. المشروب المميز الجديد من بارنز

ويشتهر شاي الماتشا الياباني الأصل بتركيزه الغني بمضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وجهاز المناعة، بالإضافة إلى طعمه الفريد؛ فإن للماتشا عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية؛ حيث تشتمل الخصائص الطبيعية للماتشا على إطلاق لطيف ومستدام للكافيين؛ مما يوفر طاقة مهدئة دون التوتر المرتبط بالمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.