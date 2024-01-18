الماتشا لاتيه.. المشروب المميز الجديد من بارنز

بعد نجاحه الباهر في السوق السعودي، مشروب الماتشا لاتيه ينضم بشكل دائم إلى قائمة مشروبات مقهى بارنز في جميع فروعه في المملكة العربية السعودية.
مشروب الماتشا لاتيه، والذي يمكنكم تجربته الآن في جميع مقاهي بارنز وأكشاك خدمة السيارات المنتشرة في كل مكان؛ متوفر بنوعين، ماتشا لاتيه مثلج، وماتشا لاتيه ساخن. ويمكن طلبه بحجمين مختلفين مع إضافات بارنز المميزة.
ويشتهر شاي الماتشا الياباني الأصل بتركيزه الغني بمضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وجهاز المناعة، بالإضافة إلى طعمه الفريد؛ فإن للماتشا عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية؛ حيث تشتمل الخصائص الطبيعية للماتشا على إطلاق لطيف ومستدام للكافيين؛ مما يوفر طاقة مهدئة دون التوتر المرتبط بالمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.
وكعادتها، لم تتخذ "بارنز" هذه الخطوة إلا بعد التأكد من تحقيق أعلى معايير الجودة المعتمدة من قِبَل شركة الأمجاد المالكة لمقهى بارنز.
وتأتي هذه الإضافة لتعبر عن حرص بارنز على إضفاء لمسة من التقاليد اليابانية إلى تشكيلة مشروباتها المميزة، تلبيةً لأذواق عملائها المتنوعة.