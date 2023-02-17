القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيدة فيوسا أوسماني سادريو؛ رئيسة جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.