مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين تصل بزوار السويدي إلى "أيام مصر"

تستعد حديقة السويدي في الرياض اليوم لاحتضان "أيام مصر"، وهي فرصة استثنائية لإبراز ما تزخر به المملكة من تنوع ثقافي، وتعزز في الوقت ذاته روح الانسجام العالمي التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها، ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي".
وتأتي هذه الفعاليات عقب النجاح الباهر الذي حققته "أيام الهند"، وتلتها "أيام الفلبين"، ثم "أيام إندونيسيا وباكستان واليمن"، والسودان وبلاد الشام وبنغلاديش وصولاً إلى "أيام مصر" هي جزء من سلسلة الأنشطة الثقافية المصممة للاحتفاء بالتنوع الغني للجنسيات المقيمة في المملكة، بما يعزز الانفتاح والتفاعل بين الثقافات المختلفة.
وستتضمن "أيام مصر" فعاليات تقدم للحضور تجربة فريدة تدمج بين الفن والثقافة، حيث تشمل عروضاً تقليدية تعكس التراث المصري العريق. وستتألق الفعالية برقصة التنورة الشهيرة، التي تأسر القلوب بحركاتها الدائرية وألوانها الزاهية، بالإضافة إلى حفلات موسيقية حية يشارك فيها نخبة من الفنانين المصريين، لتغمر الحضور بأنغام مصرية أصيلة.
كما سيتاح للزوار المشاركة في التعرف على الحرف اليدوية التقليدية، حيث يمكنهم مشاهدة عروض حيّة لصناعة منتجات مصرية مميزة، مثل التطريز، والنحت، والخيامية، وهي من أعرق الحرف التي تعكس روح الأصالة المصرية.
إلى جانب ذلك، ستوفر "أيام مصر" تجربة تذوق غنية للمأكولات المصرية الشهيرة، عبر أكشاك الطعام المنتشرة في الحديقة، حيث سيتم تقديم أطباق مميزة مثل الكشري، والفطير المشلتت، والطعمية، بالإضافة إلى المشروبات التقليدية مثل الشاي بالنعناع وقصب السكر.
تشكل هذه الفعالية نافذة لتعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين السعوديين والمقيمين على حد سواء، حيث تعكس رؤية المملكة 2030 التي تحتفي بالتنوع والتعايش المتناغم بين مختلف الثقافات، في مجتمع يعزز الانفتاح ويحتفي بقيم التعددية.