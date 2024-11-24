مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين تصل بزوار السويدي إلى "أيام مصر"

تستعد حديقة السويدي في الرياض اليوم لاحتضان "أيام مصر"، وهي فرصة استثنائية لإبراز ما تزخر به المملكة من تنوع ثقافي، وتعزز في الوقت ذاته روح الانسجام العالمي التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها، ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي".