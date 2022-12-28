"وسط جدة للتطوير" تنضم لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

واعتُمِدَت عضوية شركة وسط جدة للتطوير في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك في دورته الـ117 في مدينة مراكش بالمغرب، الذي شارك فيه ما يناهز 250 شخصية تمثل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للسياحة؛ من بينهم وزراء ومُكلفون بالسياحة في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة في قطاع السياحة وإدارة الوجهات السياحية ومستثمرين متخصصين ووسائل إعلام دولية.