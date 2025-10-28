توقيع اتفاقية بين "محطة بوابة البحر الأحمر" و "CMA CGM" لتطوير وتشغيل محطة الحاويات الرابعة في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 1.7 مليار ريال

وبهذه المناسبة، أكد سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، أن هذه الشراكة تجسد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لوجستية عالمية المستوى، مبيناً أن موانئ تفخر بدعم الشراكات الاستراتيجية التي تعزز من الطاقة الاستيعابية، والترابط، والابتكار ضمن شبكتها، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز مكانة المملكة كبوابة عالمية للتجارة، والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، والإسهام في مستقبل أكثر تنافسية واستدامة.