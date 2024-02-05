محليات

ضبط مواطن لرعيه 40 متن إبل بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

القوات الخاصة للأمن البيئي تدعو للإبلاغ عن حالات الاعتداء
القوات الخاصة للأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظامي البيئة لارتكابه مخالفة رعي 40 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض .

وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الملك عبدالعزيز الملكية

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