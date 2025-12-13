شاهد .. روضة "الرضفين" غرب حائل تتوشح بالنفل وتستهوي المتنزهين

وشهدت الروضة خلال الأيام الماضية إقبالًا لافتًا من المتنزهين وهواة الرحلات البرية، مستفيدين من موقعها المميز الذي جمع بين جمال الروض الفواحة وهيبة الجبال المحيطة بها، ما جعلها مقصدًا للزوار من داخل المنطقة وخارجها.