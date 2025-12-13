شاهد .. روضة "الرضفين" غرب حائل تتوشح بالنفل وتستهوي المتنزهين

في مناظر جمالية ولوحات طبيعية ومشهد ساحر ، توشحت روضة «الرضفين» غرب مدينة حائل بغطاء من النفل والنباتات البرية، التي تحفها أشجار الطلح ، لتشكل لوحات جمالية خلابة وسط الجبال الشاهقة، في وقت تتواصل فيه الجهود للحفاظ عليها ومنع دخول المركبات والحيوانات.
وشهدت الروضة خلال الأيام الماضية إقبالًا لافتًا من المتنزهين وهواة الرحلات البرية، مستفيدين من موقعها المميز الذي جمع بين جمال الروض الفواحة وهيبة الجبال المحيطة بها، ما جعلها مقصدًا للزوار من داخل المنطقة وخارجها.
وتبرز «الرضفين» كإحدى الوجهات الطبيعية التي تعكس ثراء البيئة البرية في منطقة حائل، خصوصًا خلال موسم الشتاء ، حيث تتزين الأرض بالخضرة وتكتمل المشاهد الجمالية في أبهى صورها.
ورصد المصور عبدالله المفرج التميمي بعدسته عددًا من الصور التي وثّقت جمال الروضة، وخص بها قراء ومتابعي «سبق»، عاكسًا تفاصيل الطبيعة وسحر المكان.