بالفيديو.. "سامي القرشي" لـ"يا هلا بالعرفج": الأهلي في أيدٍ أمينة.. والخلل كان بسبب الإدارة واللاعبين

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الناقد الرياضي "سامي القرشي"، تحدث من خلاله عن علاقته القوية بالمشي؛ فهو يحرص على المشي كل يوم، وقد كان قرار انتقاله من الرياض إلى جدة من أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي. كما قال إن الأهلي في أيدٍ أمينة، والخلل الكبير كان بسبب الإدارة واللاعبين والسلطة الرياضية.