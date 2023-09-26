لأول مرة في المملكة… إطلاق أولى عروض عالم مارڤل للعروض الحية غدًا

ويحاكي (عالم مارڤل للعروض الحية) المتعة والإثارة في أفلام ومسلسلات مارڤل، من خلال عروضاً ترفيهية بشكل مباشر أمام الجمهور، والعديد من الفقرات المذهلة، والألعاب البهلوانية الجديدة، وكذلك المناورات الهوائية، والفنون القتالية، إضافة إلى ألعاب الدراجات النارية المثيرة، باستخدام أحدث الروبوتات والتقنيات، والمناظر الطبيعية المتنوعة لعدد من المدن حول العالم على خشبة المسرح.