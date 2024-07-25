قبل ممارسة نشاط مائي.. "معدات وملابس الوقاية من الغرق" في 6 نصائح لـ"المواصفات"

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى التأكد من اتباع كافة إرشادات الوقاية من الغرق قبل ممارسة أي نشاط مائي.
وأوضحت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن من أهم الإرشادات الواردة في اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية: أن تكون مصممة لغرض الحماية من الغرق، وقادرة على العودة بالمستخدم إلى السطح بأسرع ما يمكن.
وأضافت: "يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية آمنة عند الارتداء، وسهلة الاستخدام ولا قابلة للطفو كليًّا أو جزئيًّا بطبيعتها أو باستخدام الغاز ولا تقيد حرية التنقل، وتساعد على الابتعاد عن الخطر".