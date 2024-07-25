قبل ممارسة نشاط مائي.. "معدات وملابس الوقاية من الغرق" في 6 نصائح لـ"المواصفات"

وأضافت: "يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية آمنة عند الارتداء، وسهلة الاستخدام ولا قابلة للطفو كليًّا أو جزئيًّا بطبيعتها أو باستخدام الغاز ولا تقيد حرية التنقل، وتساعد على الابتعاد عن الخطر".