مجلس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بدعم المملكة العربية السعودية للبنان

تقدم مجلس التنفيذيين اللبنانيين بخالص الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق على دعمهم السخي للبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها جراء العدوان الإسرائيلي الآثم.
وفي تصريح صحفي اليوم، أكد رئيس المجلس ربيع الأمين أن المملكة أثبتت مرة أخرى أنها الشقيقة الكبرى للبنان، وأنها لم ولن تتخلى عنه. وأشار الأمين إلى أن إطلاق جسر المساعدات الإنسانية العاجلة هو خير دليل على هذا التوجه الثابت للمملكة.
وأضاف الأمين أن هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهم الله -، تأتي تتويجاً للجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها المملكة على الساحة الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي تحييد وحماية لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية، ودفع أثمانها التي تفوق إمكاناته.
وتوجه الأمين بالشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولكافة المتطوعين على جهودهم المبذولة في هذه الحملة الإنسانية، مؤكداً أن "يد الخير تبلسم آثار يد الشر".