مجلس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بدعم المملكة العربية السعودية للبنان

وأضاف الأمين أن هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهم الله -، تأتي تتويجاً للجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها المملكة على الساحة الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي تحييد وحماية لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية، ودفع أثمانها التي تفوق إمكاناته.