"رمضان ممطر".. فرص الهطولات بالمملكة في مارس تكشفها التوقعات

كشفت توقعات للأحوال الجوية في شهر مارس الجاري، عن تحسن فرص الأمطار في المملكة خلال النصف الثاني من الشهر؛ مما يعني أن بداية شهر رمضان الفضيل قد تكون ممطرة في عدة مناطق من المملكة.
وبحسب مختصين، يُتوقع أن يرتفع الضغط الجوي في وسط البحر المتوسط خلال الأسبوع الثاني من الشهر (8- 14 مارس 2023)، تزامنًا مع ابتعاد المرتفع الجوي المسيطر على شبه الجزيرة العربية؛ مما يسمح بامتداد الكتل الهوائية الباردة من شرق القارة الأوروبية للمنطقة، ويؤدي ذلك بدوره إلى تحسّن نسبي في فرص الأمطار في العديد من المناطق؛ لا سيما مع الأيام الأخيرة من هذه الفترة؛ وفق موقع "طقس العرب".
ويُتوقع أن يستمر اندفاع الأحواض العلوية الباردة لشبه الجزيرة العربية في فترات عدة من الأسبوعين الثالث والرابع من الشهر؛ مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الأمطار عن المعدلات العامة في بعض مناطق المملكة؛ بما في ذلك المناطق الوسطى؛ وهو ما يعني أن العاصمة الرياض ستحظى بفرص عديدة للأمطار خلال الشهر، بمشيئة الله تعالى.