"رمضان ممطر".. فرص الهطولات بالمملكة في مارس تكشفها التوقعات

وبحسب مختصين، يُتوقع أن يرتفع الضغط الجوي في وسط البحر المتوسط خلال الأسبوع الثاني من الشهر (8- 14 مارس 2023)، تزامنًا مع ابتعاد المرتفع الجوي المسيطر على شبه الجزيرة العربية؛ مما يسمح بامتداد الكتل الهوائية الباردة من شرق القارة الأوروبية للمنطقة، ويؤدي ذلك بدوره إلى تحسّن نسبي في فرص الأمطار في العديد من المناطق؛ لا سيما مع الأيام الأخيرة من هذه الفترة؛ وفق موقع "طقس العرب".