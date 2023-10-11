"الطوارئ الخاصة" تفتح باب القبول على رتبة "جندي" لحملة الثانوية.. السبت

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة على رتبة جندي (رجال)، عبر بوابة التوظيف jobs.sa.
وأوضحت أن التقديم سيُتاح ابتداء من يوم السبت 1445/ 03/ 29هـ لمدة خمسة أيام لحملة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويمكن التسجيل بمؤهل أعلى من الثانوية العامة على رتبة "جندي".
واشترطت "الطوارئ الخاصة" في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك والداه ووالداهم وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج السعودية، ويكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية. كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق أن عُين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية، ويكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، ولا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يزيد على 40 عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب، ولا يقل طوله عن (170) سم، ويتناسب مع الوزن، ثم يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.
أيضًا يشترط ألا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من خمس سنوات لحملة درجة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة، وحملة شهادة الثانوية العامة، ويكون قد أجرى اختبار القدرات العامة.