"الطوارئ الخاصة" تفتح باب القبول على رتبة "جندي" لحملة الثانوية.. السبت

واشترطت "الطوارئ الخاصة" في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك والداه ووالداهم وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج السعودية، ويكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية. كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق أن عُين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية، ويكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، ولا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يزيد على 40 عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب، ولا يقل طوله عن (170) سم، ويتناسب مع الوزن، ثم يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.