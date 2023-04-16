أكثر من 36 ألف زائر للمسجد النبوي استفادوا من خدمات الرعاية الصحية في رمضان

وقدّم مستشفى الحرم خدماته لـ6993 زائراً، فيما استفاد من الخدمات الطبية بمركز صحي الصافية بجوار المسجد النبوي 10350 مراجعاً، في حين استقبل مركز صحي باب جبريل الذي يقع بمحاذاة الساحة الشرقية للمسجد النبوي والمخصّص لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة 762 مراجعاً من قاصدي المسجد النبوي، كما قدّم مركز صحي محطة قطار الحرمين السريع خدمات طبية منوعة لـ1040 مستفيداً من الزائرين من عدة جنسيات، إضافة إلى 15848 مستفيداً تلقوا الخدمات الطبية الأولية في مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال الأيام الماضية من الشهر الفضيل, في حين استفاد 1199 زائراً من خدمة النقل الإسعافي إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي خدمات الرعاية الطبية تبعاً لحالتهم الصحية.