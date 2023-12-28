"التعاونية للتأمين" تتفرّد بتقديم خدمة الحل الشامل للمطالبات لعملائها مجانًا

أطلقت "التعاونية للتأمين" خدمة الحل الشامل للحوادث والمطالبات، التي تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة للعملاء أثناء وقوع الحادث -لا سمح الله- بدايةً من لحظة وقوع الحادث، وانتهاءً عند استلام السيارة بعد تصليحها.
وتقدِّم "التعاونية" خدمة الحل الشامل من خلال التواصل المباشر مع العملاء لحظة وقوع الحادث بشكل استباقي، وتقديم الدعم والتسهيلات، ومتابعة المطالبات مثل إصلاح السيارة، واستلامها بالنيابة عن العميل، ثم توصيلها إليه مجانًا.
وتُعدّ "التعاونية" الشركة الوحيدة التي تقدِّم خدمة الحل الشامل مجانًا في قطاع المركبات ودون أي رسوم إضافية؛ وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة عميل في المملكة.
وفي هذا الصدد، قال المهندس منصور أبو ثنين: إن هذه الخطوة تأتي جزءًا من التزامنا المستمر بتطوير خدماتنا، وتقديم تجربة متميزة وسلِسة لعملائنا، فنحن نسعى جاهدين لتوفير حلول فعَّالة وملائمة للتعامل مع مختلف الحالات والظروف؛ التي يمكن أن يواجهها عملاؤنا.
وأضاف أنه من خلال خدمة الحل الشامل، يمكن للعملاء الاستفادة من تجربة متكاملة تشمل جميع مراحل عملية المطالبة، بدءًا من لحظة وقوع الحادث، وصولًا إلى إصلاح السيارة واستلامها، مما يوفِّر لهم الراحة والثقة في التعامل معنا في أصعب الحالات.
وتواصل "التعاونية" تعزيز مكانتها؛ بصفتها شركةً رائدةً في مجال خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التركيز على التقنية والابتكار وتقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها.