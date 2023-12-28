"التعاونية للتأمين" تتفرّد بتقديم خدمة الحل الشامل للمطالبات لعملائها مجانًا

وفي هذا الصدد، قال المهندس منصور أبو ثنين: إن هذه الخطوة تأتي جزءًا من التزامنا المستمر بتطوير خدماتنا، وتقديم تجربة متميزة وسلِسة لعملائنا، فنحن نسعى جاهدين لتوفير حلول فعَّالة وملائمة للتعامل مع مختلف الحالات والظروف؛ التي يمكن أن يواجهها عملاؤنا.