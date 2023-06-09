تحلية مياه ودواء وسعودة.. "الصائغ": "وادي جدة" استثمار جاذب وابتكار لجامعة المؤسس

ولفت إلى أن الشراكات المستمرّة أسهمت في تطوير وتعزيز عدة مشاريع متميّزة؛ إذ نتج عن الشراكة مع شركة ايتل الإيطالية وشركة جي أي الأمريكية إنشاء مركز التصوير الجزيئي لإنتاج النظائر المشعّة والمتخصّص بالكشف المبكر عن الأورام؛ ليكون المركز الوحيد في المنطقة، ونفخر بوصولنا لسعودة 100%، مضيفًا: أن الشراكة مع شركة كنداسة لتحلية المياه نتج عنها إنشاء محطة لتحلية المياه بمحافظة رابغ ومركز للأبحاث، كما أثمرت الشراكة مع كلية الصيدلة في جامعة الملك عبدالعزيز، إنشاءَ شركة ترياق لصناعة الدواء، التي تعدّ أول شركة جامعية بالمملكة متخصصة في صناعة الدواء، فضلًا عن عدد متنوع من الشراكات والتعاون مع شركات محلية وإقليمية.