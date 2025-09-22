"عربة نقل المياه الذكية" ابتكار سعودي ينال شهادة نموذج صناعي من الملكية الفكرية

منحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شهادة نموذج صناعي للمهندس مسفر المالكي، عن ابتكاره المتميز “عربة نقل المياه الذكية”، التي تُعد نقلة نوعية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتسهم في تطوير حلول عملية تعزز كفاءة خدمات السقيا بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.
ويتميز الابتكار بتصميم هندسي متطور يعزز من كفاءة عمليات نقل وتوزيع المياه بطرق آمنة وموثوقة، مع الالتزام بأعلى معايير الابتكار والاستدامة، في خطوة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الصناعات المحلية وتحفيز الكفاءات الوطنية.
وأوضح المهندس مسفر المالكي في تصريح لـ"سبق" أن المرحلة الحالية بعد الحصول على الشهادة تُعد الأهم، إذ سيتم التركيز على بدء التصنيع الفعلي وتجربة المنتج في السوق السعودي، بهدف ضمان توافقه مع الاحتياجات المحلية وقياس كفاءته التشغيلية، تمهيدًا لإطلاقه على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.
ويجسّد هذا الإنجاز مدى التقدم الذي تحققه المملكة في مجالات الابتكار والتقنية، ويعكس دور العقول السعودية في تطوير منتجات نوعية تُسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الصناعية المستدامة.