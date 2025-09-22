"عربة نقل المياه الذكية" ابتكار سعودي ينال شهادة نموذج صناعي من الملكية الفكرية

وأوضح المهندس مسفر المالكي في تصريح لـ"سبق" أن المرحلة الحالية بعد الحصول على الشهادة تُعد الأهم، إذ سيتم التركيز على بدء التصنيع الفعلي وتجربة المنتج في السوق السعودي، بهدف ضمان توافقه مع الاحتياجات المحلية وقياس كفاءته التشغيلية، تمهيدًا لإطلاقه على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.