بيت الطالب و100 ألف شجرة.. أمير الرياض يرعى حفل أهالي المجمعة ويدشن مشروعات

رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حفل أهالي محافظة المجمعة بمناسبة جولته التفقدية، وتدشين عددٍ من المشروعات التنموية، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.
وأعرب أمير الرياض، في كلمة بهذه المناسبة، عن سعادته بزيارة محافظة المجمعة والالتقاء بالأهالي، والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية التي تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة في ما يقدمونه من أعمال لخدمة المليك والوطن.
وقال: "أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يحرصان على أن نقوم بدورنا تجاه خدمة هذا الوطن وأبنائه في المجالات كافة".
بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ المجمعة سلطان بن سعد السديري كلمة الأهالي رحب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة، التي تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
ونوه بما تحظى به محافظة المجمعة من رعاية ومتابعة من أمير الرياض ونائبه، حيث تحقق لها العديد من الإنجازات لما تحتويه من مشاريع كبرى مثل محطة القطار "سار"، ومدينة سدير الصناعية، ومشروع الطاقة الشمسية.
وخلال الحفل قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريتًا بمناسبة زيارة سموه للمحافظة.
وشاهد أمير الرياض عرضًا مرئيًا عن المحافظة، ودشن عددًا من المشروعات، أبرزها مشروع بيت الطالب، ومشروع مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي وهو مشاركة مجتمعية، ومشروع زراعة 100 ألف شجرة في منتزه المجمعة الوطني، ومشروع مجمع للعيادات والكلى، ومركز لطب الأسنان، وعيادات للعيون، ومشروع معارض ومؤتمرات وقاعات للاحتفالات والدورات تحت إشراف الغرفة التجارية بالمجمعة، ومشاريع تنموية تم الإشراف عليها من قبل مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وفي ختام الحفل، كرم الأمير فيصل بن بندر الداعمين، وأقام مأدبة غداء حضرها محافظ المجمعة، وأعضاء المجلس المحلي، وممثلو القطاعات الحكومية بالمنطقة، ومسؤولو المحافظة وأهاليها.