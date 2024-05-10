بيت الطالب و100 ألف شجرة.. أمير الرياض يرعى حفل أهالي المجمعة ويدشن مشروعات

وشاهد أمير الرياض عرضًا مرئيًا عن المحافظة، ودشن عددًا من المشروعات، أبرزها مشروع بيت الطالب، ومشروع مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي وهو مشاركة مجتمعية، ومشروع زراعة 100 ألف شجرة في منتزه المجمعة الوطني، ومشروع مجمع للعيادات والكلى، ومركز لطب الأسنان، وعيادات للعيون، ومشروع معارض ومؤتمرات وقاعات للاحتفالات والدورات تحت إشراف الغرفة التجارية بالمجمعة، ومشاريع تنموية تم الإشراف عليها من قبل مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.