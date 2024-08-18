"مواسم تمورنا".. حدث موسمي يعزز الهوية الاقتصادية والثقافية للتمور السعودية

وقدّم الدكتور "النويران" شكره وتقديره إلى وزير البيئة والمياه والزراعة -رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور- على الدعم المتواصل لقطاع النخيل والتمور في المملكة، وتمكين المركز في كل ما من شأنه الارتقاء بهذا القطاع المهم، كما قدّم شكره لكل الجهات الحكومية والشركاء وأصحاب المصلحة "المزارعين والمسوقين والمشترين" في تعاونهم نحو تحقيق الأهداف المرجوة.