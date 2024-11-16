ابتكار تعليمي جديد تحتضنه المملكة.. إطلاق مشروع لتعزيز جودة الطفل

في إطار فعاليات أسبوع الجودة العالمي، أُطلق مشروع تعليمي رائد يهدف إلى تعزيز جودة الطفل، وهو ابتكار تعليمي جديد يجمع بين الأساليب الحديثة والممارسات العالمية المستوحاة من التجارب الناجحة في دول مثل اليابان والمسجل رسمياً لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
هذا المشروع ليقدم رؤية متكاملة لتنمية الطفل وتعزيز مهاراته بما يواكب تطلعات المستقبل.
وقد تم الكشف عن المشروع خلال ندوة بعنوان "الجودة والمجتمع.. الواقع والتحديات"، التي نظمت بمناسبة أسبوع الجودة العالمي، حيث تناولت محاور متعددة حول أهمية الجودة في بناء الأفراد والمجتمعات.
وحظيت الندوة بحضور نخبة من الإعلاميين والمستشارين والخبراء في مجال التعليم والجودة، الذين ساهموا بآرائهم وأفكارهم القيّمة في إثراء النقاش وتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في جودة التعليم للأطفال.
وفي هذا السياق، قالت المستشارة في الجودة ورائدة الابتكار ندا العامودي: هذا المشروع الرائد يعد خطوة استثنائية تهدف إلى تحسين جودة الطفل من خلال توفير أدوات تعليمية مبتكرة وبرامج تدريبية تركز على تطوير مهارات الأطفال الفكرية والاجتماعية والإبداعية. المشروع ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تضع التعليم والجودة في صدارة أولوياتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفي ختام الندوة، أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة المميزة، مشيدين بأهداف المشروع وأثره الإيجابي المتوقع على الأجيال القادمة، مع دعوات لتوسيع نطاق تطبيقه محليًا ودوليًا.