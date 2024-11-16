ابتكار تعليمي جديد تحتضنه المملكة.. إطلاق مشروع لتعزيز جودة الطفل

وفي هذا السياق، قالت المستشارة في الجودة ورائدة الابتكار ندا العامودي: هذا المشروع الرائد يعد خطوة استثنائية تهدف إلى تحسين جودة الطفل من خلال توفير أدوات تعليمية مبتكرة وبرامج تدريبية تركز على تطوير مهارات الأطفال الفكرية والاجتماعية والإبداعية. المشروع ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تضع التعليم والجودة في صدارة أولوياتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.