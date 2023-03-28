ما هي الفروق في نسب السكريات بين مختلف أنواع التمور؟.. تعرف على التفاصيل

وقام سليمان عبدالعزيز اليحيى، من كلية الزراعة جامعة الملك سعود بالقصيم، في بحث عنوانه "استخراج السكريات من ثلاثة أصناف من تمور منطقة القصيم في المملكة العربية السعوديّة"، بتحليل ثلاثة أنواع من التمر هي: السكري والشقراء و"نبتة علي" من حيث محتواها من السكروز، ومن السكريات المختزلة (الجلوكوز والفركتوز)، ومن السكريات الكليّة، وكانت نتيجة البحث كالتالي "السكري : 28% سكريات مختزلة، و55% سكروز، و83% سكريات كليّة، والشقراء: 74% سكريات مختزلة، و8% سكروز، و82% سكريات كليّة، ونبتة علي: 36.5% سكريات مختزلة، و 48% سكروز، و84.5% سكريات كليّة".