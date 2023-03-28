ما هي الفروق في نسب السكريات بين مختلف أنواع التمور؟.. تعرف على التفاصيل

يتميز التمر بأن له أنواعًا كثيرة تختلف في محتواها من السكريات وفي تأثير تلك السكريات على الهضم وعلى ارتفاع السكر في الدم، لكن أغلب أنواع التمر تحتوي على ثلاثة أنواع رئيسة من السكريات، هي الجلوكوز والفركتوز والسكروز بنسب مختلفة.
بناءً على دراسات المتخصصين، فإن هناك فروقاً كبيرة بين أنواع التمر المختلفة وهو أمر انتبه له آباؤنا حيث يقولون هذا النوع تمرته باردة، وهذا النوع تمرته حارة على الكبد، وقد يكون اختلاف تأثير التمر على الجسم مردّه إلى اختلاف محتواه من السكريات.
وقال عبدالجبّار البكر مؤلف كتاب "نخلة التمر ماضيها وحاضرها": يكون سكر التمر على شكلين: سكر ثنائي وهو السكروز (يتألف من ذرتين من الهايدروجين وذرّة من الأوكسجين)، وسكر أحادي هو السكر المختزل (الذي يعتبر خليطاً من الجلوكوز والفركتوز ويتألف من عدد مماثل من ذرات الكربون والهايدروجين والأوكسجين)، وهذه السكريات تختلف في صفاتها الكيميائية والطبيعية كطريقة تبلورها وحلاوتها ودرجة انصهارها وإذابتها في الماء، والاختلافات هذه دليل على أن استجابة الجسم وتمثيله للتمر تتغيّر حسب نوع التمر ونوع ما يحتويه من سكريات.
وقام سليمان عبدالعزيز اليحيى، من كلية الزراعة جامعة الملك سعود بالقصيم، في بحث عنوانه "استخراج السكريات من ثلاثة أصناف من تمور منطقة القصيم في المملكة العربية السعوديّة"، بتحليل ثلاثة أنواع من التمر هي: السكري والشقراء و"نبتة علي" من حيث محتواها من السكروز، ومن السكريات المختزلة (الجلوكوز والفركتوز)، ومن السكريات الكليّة، وكانت نتيجة البحث كالتالي "السكري : 28% سكريات مختزلة، و55% سكروز، و83% سكريات كليّة، والشقراء: 74% سكريات مختزلة، و8% سكروز، و82% سكريات كليّة، ونبتة علي: 36.5% سكريات مختزلة، و 48% سكروز، و84.5% سكريات كليّة".
ويلاحظ أن السكريات الكليّة في الأنواع الثلاثة متقاربة.
ويحتوي التمر على نسبة مئوية من الجلكوز أو سكر العنب ونسبة مئوية من الفركتوز أو سكر الفواكه ويحتوي على نسبة مئوية من سكر السكروز أو السكر الأبيض .
وتختلف هذه النسب باختلاف نوع التمر، فتمر السكري المعروف والمفضل عند كثير من المستهلكين يحتوي على نسبة أكثر من 50% من السكر الأبيض، و7% سكر العنب و7% سكر الفواكه.
وتحتوي تمور "نبتة علي" سكر أبيض أكثر من 11% و25% سكر العنب و25% سكر الفواكة، وهذان النوعان لاحتوائهما على نسبة عالية من سكر السكروز ، فالأفضل أن يجتنب أكلها من يعانون من ارتفاع سكر الدم.
وبخصوص تمور الصقعي؛ فهي لا تحتوي على أي نسبة من السكر الأبيض وتحوي 40% نسبة من سكر الفواكة وسكر العنب نسبة 41%، بينما تحتوي تمور المكتومي على نسبة عالية من سكر الفواكه هي حوالي 35% وسكر العنب 33%، ولا تحتوي أي نسبة من سكر السكروز أو سكر الأبيض، وتحتوي تمور الرشودية على نسبة 28% سكر الفواكة و28% سكر العنب ولا يحتوي على سكر أبيض أو سكر السكروز .
أما تمور الشقراء فتحتوي على نسبة 31% من سكر العنب وعلى 32% سكر الفواكة ولا تحتوي على سكر الأبيض أو سكر السكروز ، بينما تحتوي تمور الخلاص على سكر العنب 39% وسكر الفواكة 38% ولا تحتوي على السكر الأبيض أو سكر السكروز .
وأعدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جدولًا لنسبة السكريات في عدد من أنواع التمور.