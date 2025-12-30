"هيئة الطرق": غرامة 50 ألف ريال لقطع السياج حفاظًا على السلامة

وبيّنت الهيئة أن شبكة الطرق تضم أكثر من 50 معبرًا مخصصًا للإبل، مشددة على أن الالتزام بهذه المعابر يعد وسيلة فعالة لتنظيم حركتها، والحد من مخاطر دخولها المفاجئ إلى الطريق، وهو ما يعكس وعيًا مجتمعيًا يُسهم في الحفاظ على البنية التحتية الوطنية.