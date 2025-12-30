"هيئة الطرق": غرامة 50 ألف ريال لقطع السياج حفاظًا على السلامة

حذّرت الهيئة العامة للطرق من مخاطر التعدي على سياج شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام باستخدام المعابر المخصصة للإبل، تعزيزًا لسلامة مستخدمي الطرق وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الهيئة أن تعمد قطع السياج يُعد مخالفة صريحة للأنظمة، وتصل غرامتها إلى 50 ألف ريال، مع إلزام المعتدي بتحمل تكاليف الإصلاح، مشيرة إلى أن هذا السلوك لا يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية فحسب، بل يهدد سلامة عابري الطريق بشكل مباشر، وقد يتسبب في حوادث جسيمة.
وبيّنت الهيئة أن شبكة الطرق تضم أكثر من 50 معبرًا مخصصًا للإبل، مشددة على أن الالتزام بهذه المعابر يعد وسيلة فعالة لتنظيم حركتها، والحد من مخاطر دخولها المفاجئ إلى الطريق، وهو ما يعكس وعيًا مجتمعيًا يُسهم في الحفاظ على البنية التحتية الوطنية.
ودعت الهيئة ملاك الإبل إلى توعية العاملين لديهم بأهمية الالتزام بالمعابر المخصصة وتجنب التعدي على السياج، مؤكدة أن حماية شبكة الطرق ومرافقها مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع.
كما حثّت الجميع على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعديات من خلال مركز الاتصال 938.
يُذكر أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية لتطوير قطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، ومنها: الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية الشبكة بمعايير السلامة المرورية (IRAP)، إلى جانب الحفاظ على مستوى خدمات يواكب النمو والطلب على استخدام الطرق.