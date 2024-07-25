ظهر مبكرًا باليمن.. "المسند": خصائص "سهيل" تتزامن فقط مع عروض المملكة الوسطى!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "هذا لا يعني بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية المرتبطة بنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ، بل -والله أعلم- تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المناطق المحيطة بمدار السرطان، هذا والله أعلم".