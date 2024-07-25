ظهر مبكرًا باليمن.. "المسند": خصائص "سهيل" تتزامن فقط مع عروض المملكة الوسطى!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن نجم "سهيل" ظهر اليوم 25 يوليو، مبكرًا في اليمن؛ فيما يحل بجازان في 7 أغسطس، وبوسط المملكة في 24 أغسطس، وبأقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "هذا لا يعني بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية المرتبطة بنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ، بل -والله أعلم- تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المناطق المحيطة بمدار السرطان، هذا والله أعلم".