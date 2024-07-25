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ظهر مبكرًا باليمن.. "المسند": خصائص "سهيل" تتزامن فقط مع عروض المملكة الوسطى!

أشار إلى أنه "يحل في جازان يوم 7 أغسطس ويوافق في أقصى شمال السعودية 8 سبتمبر"
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن نجم "سهيل" ظهر اليوم 25 يوليو، مبكرًا في اليمن؛ فيما يحل بجازان في 7 أغسطس، وبوسط المملكة في 24 أغسطس، وبأقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "هذا لا يعني بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية المرتبطة بنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ، بل -والله أعلم- تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المناطق المحيطة بمدار السرطان، هذا والله أعلم".

عبدالله المسند
نجم سهيل
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية

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