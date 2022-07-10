"المزيني" يكشف عن العقوبات ضد شركات حجاج الداخل المخالفة

أيمن مصيخ- مكة: أكد نائب رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المكلف، إبراهيم صالح المزيني، أن المجلس له دور مع وزارة الحج والجهات ذات العلاقة، لتقييم شركات حجاج الداخل.
وأشار المزيني إلى أن العقوبات تصل إلى شطب الشركة المقصّرة في خدمة الحجاج، الذي يُرصد بحقها مخالفة أو تقصير في الخدمة.
وذكر أن تقييم رضا حجاج الداخل؛ معيار في تقييم الشركات، لافتاً إلى أنه في هذا العام لم تُرصد ملاحظات تؤثر على الخدمة المقدمة لحجاج الداخل.
وأشاد "المزيني" بالدور الذي تقدّمه صحيفة "سبق" في التغطيات داخل المشاعر المقدسة، وحرصها على نقل الصورة المشرّفة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.