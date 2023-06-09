ملكة السدو تسرد رواية السنين في "بَنان"

وتطرقت "ستيرة" في حديثها إلى إقامتها العديد من الدورات التدريبية التي أعدّتها؛ لتسهم في تشجيع العاملين والمحبين لهذا المجال، مبيّنةً الإقبال الكبير من العازمين والهواة لتعلم الحياكة اليدوية، وتابعت: "بالرغم من أنها عملية طويلة وشاقة تكون ما بين غزل وبرم للسدو، إلا أن النهاية دائما تكون بصناعة منسوج مميز ونادر".